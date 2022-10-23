الشرطة الهولندية تُفشل محاولة عنصرية لحرق القرآن (فيديو)

والتقت مجموعة من أعضاء الحركة المعادية للإسلام والمهاجرين، لحرق نسخة من المصحف أمام محطة قطار مركزية في روتردام.ونقل عن مصادر في شرطة المدينة أنها وجهت تحذيرات لزعيم الحركة بهولندا إدوين ويغنسفيلد، بعد أن رددت المجموعة عبارات تبث الكراهية خلال التجمع.وأكدت المصادر أن الشرطة أوقفت ويغنسفيلد إثر استمرار خطاب الكراهية، ثم قامت بفض أعضاء الحركة من المنطقة.وبالتوازي مع تجمع الحركة، اجتمع عشرات المسلمين قرب المكان نفسه احتجاجًا على سماح السلطات بتنفيذ مثل هذا العمل رغم الإعلان مسبقا عن خطة لحرق نسخة من القرآن.وتخطط الحركة لتنظيم تجمع مماثل في مدينة لاهاي، وفق معلومات نشرتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي قبل نحو أسبوعين.وبدأت حركة "بيغيدا" أولى مظاهراتها المناهضة للإسلام والمهاجرين الأجانب في ألمانيا، كل يوم اثنين، بنحو 350 مشاركا في 20 أكتوبر/ تشرين الأول 2014.