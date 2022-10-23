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وسط حضور قوي لجونسون.. سوناك يعلن ترشحه لرئاسة وزراء بريطانيا
دوليات
2022-10-23 | 06:09
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
سكاي نيوز
822 مشاهدة
السومرية نيوز – دوليات
أعلن وزير المال البريطاني السابق المحافظ ريشي سوناك، الأحد، ترشحه لرئاسة الوزراء بعد استقالة ليز تراس من المنصب، في ثاني محاولة له خلال أشهر لقيادة حكومة المملكة المتحدة التي تواجه عدة أزمات.
وكتب في تغريدة: "إن المملكة المتحدة بلد عظيم لكننا نواجه أزمة اقتصادية عميقة (...) أريد إصلاح اقتصادنا وتوحيد حزبنا وتقديم المساعدة لبلدنا".
100 مؤيد
وفي السياق، قال النائب البريطاني المحافظ جيمس دودريدغ، حليف رئيس الوزراء السابق بوريس جونسون إن "لديه من التأييد ما يكفي لخوض سباق شغل منصب رئيس الوزراء"، مضيفا في منشور على تويتر أن "الزعيم البريطاني السابق وصل إلى نصاب التأييد المطلوب لخوض السباق وهو 100 نائب".
وفي تقارير منفصلة ذكرت صحيفة "صنداي تايمز" وهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) وشبكة "سكاي نيوز" نقلا عن مصدر قريب من جونسون، لم تسمه، أنه يحظى بتأييد 100 عضو في البرلمان عن حزب المحافظين وأنه لذلك "يمكن" أن يظهر على قائمة المرشحين.
ولم يعلن جونسون حتى الآن رسميا أنه سيخوض السباق، لكن دودريدغ قال الجمعة إن جونسون أبلغه بأنه "مستعد له".
وصباح السبت، عاد رئيس الوزراء السابق إلى بريطانيا من إجازته في جمهورية الدومينيكان بعد أيام من الاستقالة الدراماتيكية لخليفته ليز تراس.
ويجب على المشرعين المحافظين الراغبين في دخول السباق تأمين دعم 100 من زملائهم بحلول الساعة 2 ظهر الاثنين.
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