إيران تقر باختراق منظمتها للطاقة الذرية

وقالت الإدارة العامة للدبلوماسية العامة والإعلام في منظمة الطاقة الذرية: "تم نشر هذه البيانات بهدف جذب الانتباه العام"، مشيرة إلى أن "هذه الأفعال تأتي في إطار "الحرب النفسية ولا قيمة لها".وكانت قناة "إيران إنترناشيونال" قالت أمس السبت إن "مجموعة "بلاك ريوارد" للقرصنة نفذت تهديدها ونشرت بيانات لشركة إنتاج وتطوير الطاقة الذرية الإيرانية بعد اختراقها".واضافت ان "الوثائق التي نشرتها مجموعة القرصنة تضم عقود الشركة الإيرانية مع شركاء محليين وأجانب وجداول زمنية إدارية وتشغيلية لمحطة بوشهر النووية".وأوضحت القناة أن "الوثائق تضم أيضا جوازات سفر وتصاريح دخول متخصصين إيرانيين وروس للمحطة النووية الواقعة بجنوب إيران".هذا وكانت مجموعة "بلاك ريوارد" للقرصنة، حذرت السلطان الإيرانية الجمعة، أنها "ستنشر البيانات التي حصلت عليها خلال 24 ساعة حال عدم إفراج طهران عن جميع السجناء السياسيين والمحتجين المحتجزين في البلاد".