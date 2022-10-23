ارتفاع وفيات الكوليرا في دولة عربية

وقالت الوزارة في بيان، إنه تم تسجيل 12 إصابة جديدة في الساعات الـ 24 الماضية رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة إلى 239.يذكر أن لبنان سجل في 5 أكتوبر/ تشرين الأول أول إصابة بالكوليرا في محافظة عكار شمال البلاد منذ 1993، تاريخ آخر تفشٍّ للكوليرا.