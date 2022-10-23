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بريطانيا.. جونسون ينسحب من سباق زعامة المحافظين
دوليات
2022-10-23 | 16:09
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
السومرية نيوز
925 مشاهدة
أعلن رئيس الوزراء البريطاني السابق بوريس جونسون، الأحد، انسحابه من السباق على زعامة حزب المحافظين.
وقال جونسون: "حصلت على أصوات كافية لكنني توصلت إلى استنتاج مفاده بأن ترشحي لن يكون أمرا صائبا".
وأضاف: "أفضل ما أقوم به حاليا هو عدم الاستمرار في الترشح واتعهد بتقديم الدعم لمن ينجح. أثق بأن لدى الكثير لتقديمه ولكن ببساطة هذه لن تكون الخطوة الصحيحة".
ويترك هذا السباق مفتوحا أمام وزير المال البريطاني السابق ريشي سوناك، الذي يقود الترشيحات بين نواب حزب المحافظين، مع 144 مؤيدا.
وصباح السبت، عاد جونسون إلى بريطانيا من إجازته في جمهورية الدومينيكان، بعد أيام من الاستقالة الدراماتيكية لخليفته ليز تراس.
ويجب على المشرعين المحافظين الراغبين في دخول السباق تأمين دعم 100 من زملائهم بحلول الساعة 2 ظهر الاثنين.
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