اعتقال 10 أشخاص مرتبطين بالموساد في إيران

وذكرت الوكالة أن المعتقلين أجروا اتصالات مباشرة عبر الفيديو مع ضباط في الموساد وكانوا ينشطون في أذربيجان الغربية وطهران وهرمزغان.وأشارت الى ان المعتقلين أحرقوا سيارات ومنازل تعود لأشخاص مرتبطين بالأجهزة الأمنية وأرسلوا الفيديوهات إلى ضباط الموساد في مقابل المال.