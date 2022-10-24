البرلمان اللبناني يخفق في انتخاب رئيس للجمهورية للمرة الرابعة

وانطلقت اليوم الجلسة الرابعة لانتخاب رئيس جديد للجمهورية في أسبوع نهاية العهد العوني، حيث يستبعد تماماً أن تًسجل أي تطورات إيجابية في ظل دوّامة المراوحة التي تطبع موقف كتل "الورقة البيضاء" وتعذّر قوى المعارضة عن التوافق على مرشح واحد.وسُجل حضور 110 نواب بحسب ما أعلن رئيس مجلس النواب نبيه بري كـ"تقدير أولّي".وقال برّي إنّ النواب المتغيّبين بعذر هم: حسن مراد وحسين الحاج حسن ونديم الجميّل وجهاد الصمد وزياد حواط وإلياس الخوري وطوني فرنجية.