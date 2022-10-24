"قبعات مثيرة".. الفلبين تستخدم الية "ساخرة" لمنع الغش في الامتحانات (صور)

السومرية نيوز – دوليات



أثارت صور لطلاب في الفلبين، يضعون قبعات لمنع الغش في الامتحانات، الإعجاب والتندر على مواقع التواصل الاجتماعي.

فقد أجبر الطلاب في أحد المعاهد، في مدينة ليغازبي، على وضع غطاء على الرأس، يمنعهم من النظر إلى أوراق الطلاب الآخرين.

وجاء بعضهم بأنواع مختلفة من القبعات المصنوعة باليد، من الورق المقوى وعلب البيض ومواد أخرى.

وقالت الأستاذة المشرفة عليهم في حديث لبي بي سي إنها بحثت عن "طريقة طريفة" لضمان نزاهة الامتحانات في أقسامها.

وأكدت ماري جوي موندين أورتيز، أستاذة الهندسة الميكانيكية في جامعة بيكول، أن الفكرة كانت "فعالة حقا".