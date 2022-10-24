Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
نتائج الانتخابات
اليوم الانتخابي
محليات
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
خاص السومرية
للنساء فقط
منوعات
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
رياضة
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
رمضان 2022
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
"لتغطية جراحة عاجلة لابنه".. لبناني يقتحم مصرفا ويحتجز رهائن (فيديو)
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
اعلان

وزير هندي يصفع امرأة بعد اقترابها منه (فيديو)

دوليات

2022-10-24 | 05:53
وزير هندي يصفع امرأة بعد اقترابها منه (فيديو)
2,091 مشاهدة

في حادثة غريبة شهدتها ولاية كارناتاكا الهندية، صفع وزير امرأة على وجهها أمام عدسات الكاميرات، أثناء توزيع صكوك ملكية الأراضي هناك، ما أثار جدلا واسعا في البلاد.

فقد أقدم وزير تطوير البنية التحتية لولاية كارناتاكا على زيارة لقرية هانغالا بمنطقة "تشاماراجاناغار"، للإشراف على توزيع سندات ملكية الأراضي ضمن برنامج عام أطلقته الدولة.

وبينما كان في مهمته، أظهر مقطع فيديو انتشر كالنار في الهشيم، لحظة اقتراب امرأة من الوزير، وسط حشد كبير من الناس للاحتجاج على عدم حصولها على سند ملكية أرض.

فما كان من الوزير إلا أن رد عليها بلكمة على وجهها، ما تسبب بصدمة واسعة أمام الحشد.
 


ورغم ذلك، لم تتراجع الامرأة بل اقتربت من الوزير وظهرت وهي تلمس قدميه، وفق ما نشرته قناة "إن دي تي في" الهندية.

إلا أن فعلة الوزير لم تمر مرور الكرام أبدا، بل أحدث حالة غضب واسعة في الأوساط الهندية وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، ما دفع الوزير للاعتذار لاحقاً وتبرير ما جرى على أنها "حالة غضب".

في حين انتشرت دعوات لإقالته فوراً، دون أي إجراء رسمي من السلطات.

>> انضم الى السومرية على فايبر ليصلك كل جديد، أنقر هنا
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
telegram
أحدث الحلقات
Morning Live
Play
Morning Live
العناية بأسنان الأطفال - الحلقة ١٥٠ | 2022
05:00 | 2022-10-24
Play
العناية بأسنان الأطفال - الحلقة ١٥٠ | 2022
05:00 | 2022-10-24
ناس وناس
Play
ناس وناس
سوق الأعظمية - الحلقة ٣٢١ | الموسم 5
04:00 | 2022-10-24
Play
سوق الأعظمية - الحلقة ٣٢١ | الموسم 5
04:00 | 2022-10-24
خط أحمر
Play
خط أحمر
في كربلاء سرقَهم … وقتل امه واخوته - الحلقة ٥٩ | ٢٠٢٢
14:40 | 2022-10-23
Play
في كربلاء سرقَهم … وقتل امه واخوته - الحلقة ٥٩ | ٢٠٢٢
14:40 | 2022-10-23
عشرين
Play
عشرين
مزاد بيع الوزارت يظهر للواجهة.. حكومة السوداني احباط قبل الولادة - حلقة ٤٨ | 2022
14:00 | 2022-10-23
Play
مزاد بيع الوزارت يظهر للواجهة.. حكومة السوداني احباط قبل الولادة - حلقة ٤٨ | 2022
14:00 | 2022-10-23
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٣ تشرين الأول ٢٠٢٢ | 2022
12:45 | 2022-10-23
Play
نشرة ٢٣ تشرين الأول ٢٠٢٢ | 2022
12:45 | 2022-10-23
رحال
Play
رحال
الحجاج الايزيديون في عيد الجماعية - الحلقة ٢٥ | الموسم 3
14:50 | 2022-10-22
Play
الحجاج الايزيديون في عيد الجماعية - الحلقة ٢٥ | الموسم 3
14:50 | 2022-10-22
بالمختزل
Play
بالمختزل
المغانم تهدد وعود السوداني..لا تقرب النفط والدفاع - حلقة ٥٤ | الموسم 1
14:00 | 2022-10-22
Play
المغانم تهدد وعود السوداني..لا تقرب النفط والدفاع - حلقة ٥٤ | الموسم 1
14:00 | 2022-10-22
اسرار الفلك
Play
اسرار الفلك
من ٢٢ الى ٢٨ تشرين الأول ٢٠٢٢ | 2022
03:00 | 2022-10-22
Play
من ٢٢ الى ٢٨ تشرين الأول ٢٠٢٢ | 2022
03:00 | 2022-10-22
بعد التحري
Play
بعد التحري
الجامعات الأهلية في العراق تجارة سائبة وسطوة حاكمة - الحلقة ٨٧ | الموسم 2
15:20 | 2022-10-20
Play
الجامعات الأهلية في العراق تجارة سائبة وسطوة حاكمة - الحلقة ٨٧ | الموسم 2
15:20 | 2022-10-20
Biotic
Play
Biotic
ماذا لو اكلت سمج ولبن ؟ - حلقة ٣٣ | الموسم 1
14:50 | 2022-10-20
Play
ماذا لو اكلت سمج ولبن ؟ - حلقة ٣٣ | الموسم 1
14:50 | 2022-10-20
الأكثر مشاهدة
Morning Live
Play
Morning Live
العناية بأسنان الأطفال - الحلقة ١٥٠ | 2022
05:00 | 2022-10-24
Play
العناية بأسنان الأطفال - الحلقة ١٥٠ | 2022
05:00 | 2022-10-24
ناس وناس
Play
ناس وناس
سوق الأعظمية - الحلقة ٣٢١ | الموسم 5
04:00 | 2022-10-24
Play
سوق الأعظمية - الحلقة ٣٢١ | الموسم 5
04:00 | 2022-10-24
خط أحمر
Play
خط أحمر
في كربلاء سرقَهم … وقتل امه واخوته - الحلقة ٥٩ | ٢٠٢٢
14:40 | 2022-10-23
Play
في كربلاء سرقَهم … وقتل امه واخوته - الحلقة ٥٩ | ٢٠٢٢
14:40 | 2022-10-23
عشرين
Play
عشرين
مزاد بيع الوزارت يظهر للواجهة.. حكومة السوداني احباط قبل الولادة - حلقة ٤٨ | 2022
14:00 | 2022-10-23
Play
مزاد بيع الوزارت يظهر للواجهة.. حكومة السوداني احباط قبل الولادة - حلقة ٤٨ | 2022
14:00 | 2022-10-23
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٣ تشرين الأول ٢٠٢٢ | 2022
12:45 | 2022-10-23
Play
نشرة ٢٣ تشرين الأول ٢٠٢٢ | 2022
12:45 | 2022-10-23
رحال
Play
رحال
الحجاج الايزيديون في عيد الجماعية - الحلقة ٢٥ | الموسم 3
14:50 | 2022-10-22
Play
الحجاج الايزيديون في عيد الجماعية - الحلقة ٢٥ | الموسم 3
14:50 | 2022-10-22
بالمختزل
Play
بالمختزل
المغانم تهدد وعود السوداني..لا تقرب النفط والدفاع - حلقة ٥٤ | الموسم 1
14:00 | 2022-10-22
Play
المغانم تهدد وعود السوداني..لا تقرب النفط والدفاع - حلقة ٥٤ | الموسم 1
14:00 | 2022-10-22
اسرار الفلك
Play
اسرار الفلك
من ٢٢ الى ٢٨ تشرين الأول ٢٠٢٢ | 2022
03:00 | 2022-10-22
Play
من ٢٢ الى ٢٨ تشرين الأول ٢٠٢٢ | 2022
03:00 | 2022-10-22
بعد التحري
Play
بعد التحري
الجامعات الأهلية في العراق تجارة سائبة وسطوة حاكمة - الحلقة ٨٧ | الموسم 2
15:20 | 2022-10-20
Play
الجامعات الأهلية في العراق تجارة سائبة وسطوة حاكمة - الحلقة ٨٧ | الموسم 2
15:20 | 2022-10-20
Biotic
Play
Biotic
ماذا لو اكلت سمج ولبن ؟ - حلقة ٣٣ | الموسم 1
14:50 | 2022-10-20
Play
ماذا لو اكلت سمج ولبن ؟ - حلقة ٣٣ | الموسم 1
14:50 | 2022-10-20
اعلان
نعم
نعم
كلا
كلا
حل البرلمان هو الأمثل
حل البرلمان هو الأمثل
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
رمضان 2022
لقطات
السومرية نيوز
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.