وزير هندي يصفع امرأة بعد اقترابها منه (فيديو)

أكثر مقطع متداول في الهند.
وزير هندي من ولاية كارنتاكا يصفع امرأة على وجهها ثم تقوم المرأة بالانحناء عند برجليه.. حسب الخبر فإنها كانت تقدم أوراق فيها شكوى حتى يحل مشكلتها لكنه صفعها لسبب غير معروف.
مؤيدو الوزير قالوا بأنه كان يباركها بيده ولم يصفعها.pic.twitter.com/LgkKAGncBZ
— إياد الحمود (@Eyaaaad) October 23, 2022
أكثر مقطع متداول في الهند.
وزير هندي من ولاية كارنتاكا يصفع امرأة على وجهها ثم تقوم المرأة بالانحناء عند برجليه.. حسب الخبر فإنها كانت تقدم أوراق فيها شكوى حتى يحل مشكلتها لكنه صفعها لسبب غير معروف.
مؤيدو الوزير قالوا بأنه كان يباركها بيده ولم يصفعها.pic.twitter.com/LgkKAGncBZ