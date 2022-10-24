وزير هندي يصفع امرأة بعد اقترابها منه (فيديو)

فقد أقدم وزير تطوير البنية التحتية لولاية كارناتاكا على زيارة لقرية هانغالا بمنطقة "تشاماراجاناغار"، للإشراف على توزيع سندات ملكية الأراضي ضمن برنامج عام أطلقته الدولة.وبينما كان في مهمته، أظهر مقطع فيديو انتشر كالنار في الهشيم، لحظة اقتراب امرأة من الوزير، وسط حشد كبير من الناس للاحتجاج على عدم حصولها على سند ملكية أرض.فما كان من الوزير إلا أن رد عليها بلكمة على وجهها، ما تسبب بصدمة واسعة أمام الحشد.

أكثر مقطع متداول في الهند.



وزير هندي من ولاية كارنتاكا يصفع امرأة على وجهها ثم تقوم المرأة بالانحناء عند برجليه.. حسب الخبر فإنها كانت تقدم أوراق فيها شكوى حتى يحل مشكلتها لكنه صفعها لسبب غير معروف.



مؤيدو الوزير قالوا بأنه كان يباركها بيده ولم يصفعها.pic.twitter.com/LgkKAGncBZ — إياد الحمود (@Eyaaaad) October 23, 2022

ورغم ذلك، لم تتراجع الامرأة بل اقتربت من الوزير وظهرت وهي تلمس قدميه، وفق ما نشرته قناة "إن دي تي في" الهندية.إلا أن فعلة الوزير لم تمر مرور الكرام أبدا، بل أحدث حالة غضب واسعة في الأوساط الهندية وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، ما دفع الوزير للاعتذار لاحقاً وتبرير ما جرى على أنها "حالة غضب".في حين انتشرت دعوات لإقالته فوراً، دون أي إجراء رسمي من السلطات.