بسبب كسوف الشمس.. الكويت تعطل الدوام الرسمي في المدارس غداً

وأرجعت الوزارة القرار إلى مرور الكسوف الجزئي للشمس بالكويت يوم الثلاثاء الساعة 1.20 ظهراً، حسب ما نشرته صحيفة القبس الكويتية.وأكدت أن قرار العطلة اتخذ حرصاً على مصلحة الطلبة وبناءً على توصيات وزارة الصحة بعدم التعرض لأشعة الشمس مباشرة قبل بدء الكسوف بساعتين لحماية العين.ويشهد العالم، الثلاثاء، كسوفاً جزئياً للشمس يشمل مناطق واسعة من نصف الكرة الشمالي، في ظاهرة تستمر ساعتين لن تؤدي إلى ظلمة كاملة، لكن يتعين على الراغبين في متابعتها التزام الحذر.وتبدأ الظاهرة في الساعة (08:58 بتوقيت غرينيتش) في آيسلندا، وتنتهي في الساعة (13:02) قبالة الهند، مروراً بأوروبا وشمال شرقي إفريقيا والشرق الأوسط، حسب المعهد الفرنسي للميكانيكا السماوية وحساب التقويم الفلكي التابع لمرصد باريس.