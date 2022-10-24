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إيران عن بيع الطائرات المسيرة لروسيا: مستعدون للتحقيق
دوليات
2022-10-24 | 13:17
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد
المصدر:
وكالات
2,269 مشاهدة
أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الاثنين، أن بلاده لم تبع طائرات مسيرة لروسيا، وأعرب عن استعداد طهران للتحقيق في هذه المزاعم.
وقال عبد اللهيان خلال لقاء مع مديري اتحاد OANA (منظمة وكالات أنباء آسيا والمحيط الهادئ): "لم، ولن نعطي أي أسلحة أو طائرات بدون طيار لروسيا".
واضاف أنه "تطرق في مكالمته الهاتفية مع رئيس دبلوماسية الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، لتلك الإشاعات، وقال إنه أعرب عن استعداد طهران "لمناقشة مزاعم استخدام مسيّرات إيرانية في حرب أوكرانيا، والتحقيق حول هذه الادعاءات بمشاركة فريق من الخبراء العسكريين الإيرانيين والأوكرانيين".
وفي الوقت ذاته أكد الوزير الإيراني أن "بلاده ستواصل نعاونها مع روسيا بصرف النظر عن الأزمة الأوكرانية".
واشار عبد اللهيان: "لدينا علاقات تعاون متنوعة مع روسيا، بما في ذلك في المجال الدفاعي، وفي الماضي، حصلنا على أسلحة من روسيا كما قدمنا لها بعض الأسلحة، لكن ليس أثناء الحرب في أوكرانيا".
المحرر:
سعد أحمد
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