بعد 5 جولات بالعراق.. حديث عن المفاوضات الإيرانية السعودية

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، في مؤتمر صحفي، إن "الظروف مهيأة لإجراء مفاوضات جديدة بين البلدين وأمام الانتقال إلى مرحلة الحوار السياسي بين طهران والرياض".وأكد كنعاني أن بإمكان إيران والسعودية التعاون في الكثير من المجالات في حال نجاح المفاوضات الثنائية.وأكدت طهران، سابقا، أن الجولات الخمسة من المفاوضات بين إيران والسعودية في بغداد، حققت تقدما.وأشارت إلى أن الوسيط العراقي لعب دورا إيجابيا في المفاوضات ولاستمرارها وانتقال الرسائل بين الجانبين.وأشارت طهران إلى أنها تأمل تحقيق نتيجة جديدة لاستئناف العلاقات مع السعودية.