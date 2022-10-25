ايران.. بدء محاكمة معتقلي الاحتجاجات الأخيرة

وقال ستايشي خلال مؤتمره الأسبوعي بمبنى السلطة القضائية إن "محاكمات المعتقلين على خلفية أعمال الشغب الأخيرة، بدأت في جميع أنحاء البلاد، وكانت طهران والبرز وأصفهان وكردستان أول المحافظات التي تشرع بذلك، وأرسلت القضايا من مكتب المدعي العام إلى المحكمة".وشدد على أن "من ارتكب جرائم قتل وانتهاك حقوق الناس أن يعلم أن القضاء له موقف رادع تجاههم وأنهم سينالون عقابًا شديدًا".وفيما يتعلق بأزمة حادثة احتراق سجن إيفين شمال طهران الأسبوع الماضي، قال المتحدث باسم القضاء "تم رفع قضايا في مكتب المدعي العام للشؤون الجنائية بخصوص حادثة السجن، وتم التعرف على أولئك الذين لعبوا دورًا في التحريض والتدمير المتعمد". وتابع "حتى الآن تم رفع قضايا ضد 25 شخصًا في حادثة سجن إيفين، ويمكن إضافة أشخاص آخرين أو خفضهم"، وفق تعبيره.وأسفرت الحادثة التي وقعت بأكبر السجون الإيرانية عن مقتل 8 من المحتجين وإصابة العشرات منهم وذلك خلال صدامات بين المعتقلين وقوات الأمن، فيما اتهمت السلطات من وصفتهم بـ"أصحاب الجرائم" بالتخطيط لهذه الحادثة "بدعم أجنبي".ويضم سجن إيفين المئات من المعارضين السياسيين والناشطين والمحامين، ويخضع لرقابة أمنية مشددة من قبل الحرس الثوري الإيراني.