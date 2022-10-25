سويسرا تحدد موقفها من تزويد اوكرانيا بالسلاح

ونقلت وكالة "نوفوستي" عن كاسيس قوله خلال خطاب ألقاه في المؤتمر الدولي حول إعادة إعمار أوكرانيا المنعقدة اليوم في برلين، إن "بلاده لن تزود أوكرانيا بالسلاح بسبب حيادها حتى لو كانت سويسرا تدعم كييف".واضاف: "لا تزال سويسرا شريكا موثوقا. نركز جهودنا على المجالات التي تكون فيها قيمتنا المضافة أكثر أهمية وحيث تكون تجربتنا مفيدة للغاية. وكدولة محايدة لا نزود بالسلاح".واوضح كاسيس أن "سويسرا تعترف بسيادة ووحدة الأراضي الأوكرانيا، داعيا للحوار بين الأطراف المعنية للمساعدة في إعادة إعمار البلاد على أساس "خطة مارشال".