Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
نتائج الانتخابات
اليوم الانتخابي
محليات
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
خاص السومرية
للنساء فقط
منوعات
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
رياضة
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
رمضان 2022
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
طهران تلوح بعقوبات ضد شخصيات ومؤسسات أوروبية
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
اعلان

بحضور العراق.. منتدى دولي يناقش سقف أسعار الغاز

دوليات

2022-10-25 | 12:31
بحضور العراق.. منتدى دولي يناقش سقف أسعار الغاز
المصدر:
روسيا اليوم
561 مشاهدة

أعرب منتدى الدول المصدرة للغاز خلال اجتماعه في القاهرة على مستوى وزراء الطاقة، عن قلقه العميق إزاء محاولات فرض سقف لأسعار الغاز وتغيير آلية التسعير بدوافع سياسية.

وأصدر الاجتماع الوزاري لمنتدى الدول المصدرة للغاز اليوم الثلاثاء بالقاهرة بيانا، أكد من خلاله أن الدول الأعضاء أكدت أهمية التنسيق بينها ودعمها للحوار الواضح والصريح بين المنتجين والمستهلكين.

وأضاف البيان أنه من المتوقع أن يستمر اختناق السوق على المدى المتوسط حيث إن أغلب المشروعات الجديدة ستبدأ الإنتاج عقب عام 2025.

وشدد الأعضاء خلال الاجتماع على أهداف منتدى الدول المصدرة للغاز من دعم السيادة الدائمة للدول الأعضاء على مواردهم الطبيعية وعلى قدراتهم على التخطيط باستقلال وإدارة موارد الغاز الطبيعي المستدامة الكفء وتطويرها بشكل واع بيئيا واستخدامها والحفاظ عليها لصالح شعوبهم من خلال التعاون مع دول الجوار دون معوقات.

كما أكدوا على أهمية التعاون والتنسيق بين الدول الأعضاء وعلى دعمها للحوار الواضح والصريح بين المنتجين والمستهلكين وكافة الأطراف ذات الصلة بهدف ضمان أمن كل من العرض والطلب، علاوة على ضمان شفافية وعدالة وانفتاح أسواق الغاز.

وناقش الاجتماع الوزاري باستفاضة الأزمة متعددة الأبعاد التي تشمل الاقتصاد، الطاقة، التجارة، الصحة، البيئة، الأوضاع الجيوسياسية، حيث ركز المجتمعون على المخاطر المتصاعدة من التوقعات الاقتصادية المتشائمة، والتضخم غير المسبوق منذ عقود، والأوضاع المالية الخانقة، وأزمات سلاسل الإمدادات.

وأكد المجتمعون أن التوترات الجيوسياسية بالإضافة إلى القيود الاقتصادية المفروضة على بعض الدول جعلت التوقعات أكثر غموضا، وأن الآثار السلبية على مستوى معيشة الأفراد أصبحت شيئا حقيقيا وملموسا، وتأثيرها أكبر على الدول الفقيرة وخاصة الدول النامية.

وأكد الاجتماع على أن سوق الغاز الطبيعي تمر بتغيرات جذرية من حيث الكميات التي يتم ضخها، وأوضاع السوق، والترتيبات الخاصة بالعقود والاستثمارات.

ولاحظوا أن مراكز الغاز تشهد تقلبات شديدة، مؤكدين أن أسعار عقود الغاز طويلة الأجل تعد أكثر استقرارا ويمكن التنبؤ بها.

وأعربوا في بيانهم عن قلقهم العميق بشأن محاولات تغيير آلية تسعير الغاز وإدارة مخاطر أداء السوق وفرض حدود قصوى للأسعار بدوافع سياسية، حيث شدد المجتمعون على أن هذه التدخلات في أداء السوق يمكن أن تزيد من حدة اختناق السوق، وتحبط الاستثمارات وتضر بكل من المنتجين والمستهلكين على حد سواء.

وأشار المشاركون في المنتدى إلى أن النقص في الاستثمارات منذ عام 2015 بسبب انخفاض أسعار الغاز الطبيعي والدعوات المضللة للتوقف عن الاستثمار في مشروعات الغاز الطبيعي، نتج عنها خلل في العرض والطلب مما أدى لتفاقم التوترات الجيوسياسية وأصبحت أوروبا حاليا الوجهة المفضلة لشحنات الغاز الطبيعي المسال لتعويض الكميات التي تم خفض ضخها في خطوط الأنابيب.

وشددوا في السياق على ضرورة تأمين إمدادات الطاقة والطلب المتزايد عليها، ومواصلة التعاون لحماية البنية التحتية الأساسية للغاز وتعزيز القدرة على مواجهة الكوارث الطبيعية والحوادث التكنولوجية والتهديدات البشرية، كالاستخدام الضار لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

كما تم التأكيد على أهمية تطوير البنية التحتية الأساسية للطاقة وذلك لضمان التدفق الحر للغاز واستقرار أسواق الغاز العالمية وإدانة أي هجمات متعمدة لإلحاق الضرر بها.

وحضر الاجتماع وزراء الطاقة وكبار المسئولين من الدول الأعضاء الجزائر، بوليفيا، مصر، غينيا الاستوائية، إيران، ليبيا، نيجيريا، قطر، روسيا، ترينداد وتوباغو، وفنزويلا ومن المراقبين أنغولا، أذربيجان، العراق، ماليزيا، موزمبيق، النرويج، بيرو، والإمارات.
>> انضم الى السومرية على فايبر ليصلك كل جديد، أنقر هنا

دوليات

اقتصاد

+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
telegram
أحدث الحلقات
Morning Live
Play
Morning Live
حماية الحيوانات الاليفه - الحلقة ١٥١ | 2022
05:00 | 2022-10-25
Play
حماية الحيوانات الاليفه - الحلقة ١٥١ | 2022
05:00 | 2022-10-25
ناس وناس
Play
ناس وناس
وقفة احتجاجية للموظفين العلوميين أمام وزارة المالية - الحلقة ٣٢٢ | الموسم 5
04:00 | 2022-10-25
Play
وقفة احتجاجية للموظفين العلوميين أمام وزارة المالية - الحلقة ٣٢٢ | الموسم 5
04:00 | 2022-10-25
Celebrity
Play
Celebrity
الفنان القدير زهير محمد رشيد - حلقة ٢٦
14:50 | 2022-10-24
Play
الفنان القدير زهير محمد رشيد - حلقة ٢٦
14:50 | 2022-10-24
بالمختزل
Play
بالمختزل
الإطار ينشغل بالمغانم .. والنفط تجر نار الخلاف إلى المالية - حلقة ٥٥ | الموسم 1
14:00 | 2022-10-24
Play
الإطار ينشغل بالمغانم .. والنفط تجر نار الخلاف إلى المالية - حلقة ٥٥ | الموسم 1
14:00 | 2022-10-24
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٤ تشرين الأول ٢٠٢٢ | 2022
12:45 | 2022-10-24
Play
نشرة ٢٤ تشرين الأول ٢٠٢٢ | 2022
12:45 | 2022-10-24
خط أحمر
Play
خط أحمر
في كربلاء سرقَهم … وقتل امه واخوته - الحلقة ٥٩ | ٢٠٢٢
14:40 | 2022-10-23
Play
في كربلاء سرقَهم … وقتل امه واخوته - الحلقة ٥٩ | ٢٠٢٢
14:40 | 2022-10-23
عشرين
Play
عشرين
مزاد بيع الوزارت يظهر للواجهة.. حكومة السوداني احباط قبل الولادة - حلقة ٤٨ | 2022
14:00 | 2022-10-23
Play
مزاد بيع الوزارت يظهر للواجهة.. حكومة السوداني احباط قبل الولادة - حلقة ٤٨ | 2022
14:00 | 2022-10-23
رحال
Play
رحال
الحجاج الايزيديون في عيد الجماعية - الحلقة ٢٥ | الموسم 3
14:50 | 2022-10-22
Play
الحجاج الايزيديون في عيد الجماعية - الحلقة ٢٥ | الموسم 3
14:50 | 2022-10-22
اسرار الفلك
Play
اسرار الفلك
من ٢٢ الى ٢٨ تشرين الأول ٢٠٢٢ | 2022
03:00 | 2022-10-22
Play
من ٢٢ الى ٢٨ تشرين الأول ٢٠٢٢ | 2022
03:00 | 2022-10-22
بعد التحري
Play
بعد التحري
الجامعات الأهلية في العراق تجارة سائبة وسطوة حاكمة - الحلقة ٨٧ | الموسم 2
15:20 | 2022-10-20
Play
الجامعات الأهلية في العراق تجارة سائبة وسطوة حاكمة - الحلقة ٨٧ | الموسم 2
15:20 | 2022-10-20
الأكثر مشاهدة
Morning Live
Play
Morning Live
حماية الحيوانات الاليفه - الحلقة ١٥١ | 2022
05:00 | 2022-10-25
Play
حماية الحيوانات الاليفه - الحلقة ١٥١ | 2022
05:00 | 2022-10-25
ناس وناس
Play
ناس وناس
وقفة احتجاجية للموظفين العلوميين أمام وزارة المالية - الحلقة ٣٢٢ | الموسم 5
04:00 | 2022-10-25
Play
وقفة احتجاجية للموظفين العلوميين أمام وزارة المالية - الحلقة ٣٢٢ | الموسم 5
04:00 | 2022-10-25
Celebrity
Play
Celebrity
الفنان القدير زهير محمد رشيد - حلقة ٢٦
14:50 | 2022-10-24
Play
الفنان القدير زهير محمد رشيد - حلقة ٢٦
14:50 | 2022-10-24
بالمختزل
Play
بالمختزل
الإطار ينشغل بالمغانم .. والنفط تجر نار الخلاف إلى المالية - حلقة ٥٥ | الموسم 1
14:00 | 2022-10-24
Play
الإطار ينشغل بالمغانم .. والنفط تجر نار الخلاف إلى المالية - حلقة ٥٥ | الموسم 1
14:00 | 2022-10-24
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٤ تشرين الأول ٢٠٢٢ | 2022
12:45 | 2022-10-24
Play
نشرة ٢٤ تشرين الأول ٢٠٢٢ | 2022
12:45 | 2022-10-24
خط أحمر
Play
خط أحمر
في كربلاء سرقَهم … وقتل امه واخوته - الحلقة ٥٩ | ٢٠٢٢
14:40 | 2022-10-23
Play
في كربلاء سرقَهم … وقتل امه واخوته - الحلقة ٥٩ | ٢٠٢٢
14:40 | 2022-10-23
عشرين
Play
عشرين
مزاد بيع الوزارت يظهر للواجهة.. حكومة السوداني احباط قبل الولادة - حلقة ٤٨ | 2022
14:00 | 2022-10-23
Play
مزاد بيع الوزارت يظهر للواجهة.. حكومة السوداني احباط قبل الولادة - حلقة ٤٨ | 2022
14:00 | 2022-10-23
رحال
Play
رحال
الحجاج الايزيديون في عيد الجماعية - الحلقة ٢٥ | الموسم 3
14:50 | 2022-10-22
Play
الحجاج الايزيديون في عيد الجماعية - الحلقة ٢٥ | الموسم 3
14:50 | 2022-10-22
اسرار الفلك
Play
اسرار الفلك
من ٢٢ الى ٢٨ تشرين الأول ٢٠٢٢ | 2022
03:00 | 2022-10-22
Play
من ٢٢ الى ٢٨ تشرين الأول ٢٠٢٢ | 2022
03:00 | 2022-10-22
بعد التحري
Play
بعد التحري
الجامعات الأهلية في العراق تجارة سائبة وسطوة حاكمة - الحلقة ٨٧ | الموسم 2
15:20 | 2022-10-20
Play
الجامعات الأهلية في العراق تجارة سائبة وسطوة حاكمة - الحلقة ٨٧ | الموسم 2
15:20 | 2022-10-20
اعلان
نعم
نعم
كلا
كلا
حل البرلمان هو الأمثل
حل البرلمان هو الأمثل
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
رمضان 2022
لقطات
السومرية نيوز
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.