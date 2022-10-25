زلزال قوي يضرب شمال الفلبين

ووفقا للهيئة، في تمام الساعة 14.59 بالتوقيت العالمي تم تسجيل هزة أرضية بالقرب من بلدة دولوريس، ويقع مركز الهزة على بعد 9 كيلومترات جنوب شرق مدينة بينيلي، وعلى عمق 10 كيلومترات.وقال عالم الزلازل شارم فيلاميل: "نتوقع أضرارا هنا".ولم ترد معلومات عن وقوع ضحايا أو خسائر مادية، ولا يوجد تهديد لحدوث تسونامي.