طهران تلوح بعقوبات ضد شخصيات ومؤسسات أوروبية

ونقلت الوكالة الرسمية الإيرانية "إيرنا" عن عبد اللهيان قوله، خلال زيارته لمقر حقوق الإنسان الإيراني التابع للسلطة القضائية، إنه "سيتم فرض عقوبات على 7 مؤسسات و13 مسؤولا بريطانيا، بما في ذلك قناة (إيران انترناشيونال) وقنوات (بي بي سي) الفارسية، بتهمة التشجيع على العنف والإرهاب والتطرف، كما سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة إدراج أسماء العديد من المؤسسات والأفراد من الاتحاد الأوروبي في قائمة العقوبات الإيرانية".وفرض مجلس الاتحاد الأوروبي عقوبات على 3 أشخاص إيرانيين وكيان إيراني واحد بتهمة "التدخل في تسليم طائرات بدون طيار إلى روسيا" هذا الأسبوع، كما فرضت الحكومة البريطانية عقوبات جديدة على إيران بسبب قمع الاحتجاجات الشعبية.وتصاعد التوتر بين إيران والدول الغربية في الآونة الأخيرة على خلفية قمع طهران للاحتجاجات الشعبية، إضافة إلى تزويد روسيا بطائرات مسيرة واستخدامها ضد أوكرانيا، وهو ما نفته إيران مرات عدة.ولم تعلن السلطات القضائية والأمنية الإيرانية عن الإحصاءات الرسمية لعدد القتلى والجرحى والمعتقلين فحسب، بل خلقت أيضا العديد من العقبات أمام نشطاء حقوق الإنسان للتحقق من عدد القتلى.