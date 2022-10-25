بايدن يحذر من أي هجوم نووي روسي: سيكون خطأ هائلاً

حذر الرئيس الأمريكي جو بايدن، الثلاثاء، من أن استخدام روسيا لسلاح نووي في أوكرانيا سيكون "خطأ فادحا هائلا".

وحذر الرئيس الأمريكي من أن "روسيا سترتكب خطأ جسيما هائلا إذا استخدمت سلاحا نوويا تكتيكيا في أوكرانيا".



وأعرب وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو بوقت سابق في مكالمات هاتفية مع نظرائه من الولايات المتحدة وفرنسا وتركيا عن قلقه إزاء خطط كييف لتفجير قنبلة قذرة، واتهام الجيش الروسي.