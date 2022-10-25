قصف بثمانية صواريخ يستهدف دمشق

أعلن مركز المصالحة الروسي في سوريا، أن طائرتين إسرائيليتين من طراز "F-16" هاجمتا أهدافاً في دمشق بثمانية صواريخ، أسقطت الدفاعات السورية أربعة منها.

وأوضح نائب رئيس المركز أوليغ إيغوروف، أن "المقاتلتين الإسرائيليتين نفذتا الغارة من فوق مرتفعات الجولان بين الساعة 13:50 و14:02". وأضاف "أسفر عن إصابة جنديين سوريين".