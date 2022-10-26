"حادث غامض".. مقتل برلمانية برصاص شرطي في إثيوبيا

وأطلق شرطي في مطار مدينة جيغجيغا بإقليم الصومال الإثيوبي شرقي البلاد النار على عضوة اللجنة المركزية لحزب الأزدهار الحاكم، جويرية محمد إبراهيم، ما تسبب في مقتلها وجرح 4 آخرين.وجويرية إبراهيم هي عضوة البرلمان بإقليم الصومال الإثيوبي.وأوقفت سلطات أمن المطار الشرطي واقتادته للتحقيق لمعرفة ملابسات ودوافع الحادث الغامض.وتعد هذه أول حادثة من نوعها في إثيوبيا يطلق فيها شرطي النار على مدني داخل مطار.ومن المنتظر أن تصدر الشرطة الإثيوبية بيان حول التحقيقات التي تمت مع الشرطي.