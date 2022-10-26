كندا.. رفض اتفاق "تاريخي" للقضاء على التمييز بين الأطفال

الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
نتائج الانتخابات
اليوم الانتخابي
محليات
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
خاص السومرية
للنساء فقط
منوعات
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
رياضة
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
26
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
26
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
نتائج الانتخابات
اليوم الانتخابي
محليات
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
خاص السومرية
للنساء فقط
منوعات
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
رياضة
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
رمضان 2022
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
التالي
بالمختزل
من
02:00 PM
الى
03:00 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
تحذير شديد لكوريا الشمالية: التجربة النووية ستقابل برد "غير مسبوق"
المزيد
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2022 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
الرئيسية
البرامج
رمضان 2022
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
نتائج الانتخابات
اليوم الانتخابي
محليات
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
خاص السومرية
للنساء فقط
منوعات
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
رياضة
علم وعالم
الأبراج
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2022 Alsumaria.tv.
اعلان
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-436130-638023629866913671.jpg
كندا.. رفض اتفاق "تاريخي" للقضاء على التمييز بين الأطفال
دوليات
2022-10-26 | 02:31
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
663 مشاهدة
رفضت محكمة حقوق الإنسان الكندية اتفاقا تاريخيا بقيمة 40 مليار دولار كندي لإصلاح نظام رعاية الأطفال التمييزي وتعويض عائلات السكان الأصليين التي عانت بسبب هذا التمييز.
وأعلن عن الاتفاق العام الماضي لتسوية دعوى قضائية تتهم الحكومة بعدم تخصيص تمويل كاف للسكان الأصليين مقارنة بالأطفال الكنديين الآخرين. وتعد هذه التسوية أكبر اتفاق تعويضات في تاريخ كندا.
وقالت وزيرة خدمات السكان الأصليين باتي هايدو للصحافيين في أوتاوا إن رفض المحكمة للتسوية "مخيب لآمال للعديد من سكان الشعوب الأولى".
وكان من المقرر أن يذهب قسم من الأموال لتعويض أطفال السكان الأصليين الذين انتزعوا من أسرهم وجرى وضعهم في رعاية الدولة، وقسم آخر لإصلاح برنامج رعاية الأطفال والأسر.
واعتبر مسؤولون من السكان الأصليين أن هذا الحكم سيعرقل تلك الإصلاحات ويؤخر دفع التعويضات لأكثر من 300 ألف طفل.
لكن هايدو تعهدت مواصلة العمل معهم، قائلة "التزامي تجاه هؤلاء الشركاء هو أننا سنبقى معهم على المدى الطويل للتوصل إلى اتفاق".
ورأت محكمة حقوق الإنسان وفق مسؤولين اطلعوا على ملخص للحكم الذي أصدرته أن التسوية لم تشمل جميع الأطفال ولم تف بالشروط التي حددتها المحكمة لتقديم تعويض لكل طفل أو مقدم رعاية بقيمة 40 ألف دولار كندي.
وكانت الحكومة قد خسرت الطعن في قرار المحكمة العام الماضي قبل السعي للتفاوض للتوصل الى تسوية لإنهاء هذا النزاع القضائي المستمر منذ 14 عاما.
وعلى الرغم من أن أطفال السكان الأصليين يشكلون أقل من 8 بالمئة من الأطفال دون سن 14 عاما في كندا، إلا أنهم يشكلون أكثر من نصف الأطفال في دور الحضانة الكندية، وفقا لتعداد عام 2016.
ويأتي قرار المحكمة في أعقاب اكتشاف مئات القبور التي لا تحمل أسماء في مدارس داخلية سابقة للسكان الأصليين أنشأتها الحكومة الكندية لتجريد أطفال الشعوب الأولى من ثقافتهم ولغتهم.
واعتذر البابا فرنسيس خلال زيارة إلى كندا في تموز عن الانتهاكات في المدارس التي كانت تديرها الكنيسة.
>>
انضم الى السومرية على فايبر ليصلك كل جديد،
أنقر هنا
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
أربع محافظات تعطل الدوام الرسمي ليوم الثلاثاء
محليات
34.19%
17:38 | 2022-10-24
أربع محافظات تعطل الدوام الرسمي ليوم الثلاثاء
17:38 | 2022-10-24
اعتبارًا من اليوم.. "واتس آب" يتوقف عن العمل في هذه الأجهزة
تكنولوجيا
30.37%
06:46 | 2022-10-24
اعتبارًا من اليوم.. "واتس آب" يتوقف عن العمل في هذه الأجهزة
06:46 | 2022-10-24
محافظة بغداد تقرر تعطيل دوام المدارس اليوم الثلاثاء
محليات
18.35%
18:49 | 2022-10-24
محافظة بغداد تقرر تعطيل دوام المدارس اليوم الثلاثاء
18:49 | 2022-10-24
بالصور.. شوارع وسط بغداد قبل قليل
محليات
17.09%
12:49 | 2022-10-24
بالصور.. شوارع وسط بغداد قبل قليل
12:49 | 2022-10-24
المزيد
أحدث الحلقات
52 دقيقة
اكتشاف ورعاية المواهب في المدارس الرياضية العراقية - حلقة ٣٣ | الموسم 1
14:50 | 2022-10-25
52 دقيقة
اكتشاف ورعاية المواهب في المدارس الرياضية العراقية - حلقة ٣٣ | الموسم 1
14:50 | 2022-10-25
عشرين
في ذكراها الثالثة ..ثورة تشرين شغف الاصلاح يصطدم بجدار الفساد - حلقة ٤٩ | 2022
14:00 | 2022-10-25
عشرين
في ذكراها الثالثة ..ثورة تشرين شغف الاصلاح يصطدم بجدار الفساد - حلقة ٤٩ | 2022
14:00 | 2022-10-25
Morning Live
حماية الحيوانات الاليفه - الحلقة ١٥١ | 2022
05:00 | 2022-10-25
Morning Live
حماية الحيوانات الاليفه - الحلقة ١٥١ | 2022
05:00 | 2022-10-25
ناس وناس
وقفة احتجاجية للموظفين العلوميين أمام وزارة المالية - الحلقة ٣٢٢ | الموسم 5
04:00 | 2022-10-25
ناس وناس
وقفة احتجاجية للموظفين العلوميين أمام وزارة المالية - الحلقة ٣٢٢ | الموسم 5
04:00 | 2022-10-25
Celebrity
الفنان القدير زهير محمد رشيد - حلقة ٢٦
14:50 | 2022-10-24
Celebrity
الفنان القدير زهير محمد رشيد - حلقة ٢٦
14:50 | 2022-10-24
بالمختزل
الإطار ينشغل بالمغانم .. والنفط تجر نار الخلاف إلى المالية - حلقة ٥٥ | الموسم 1
14:00 | 2022-10-24
بالمختزل
الإطار ينشغل بالمغانم .. والنفط تجر نار الخلاف إلى المالية - حلقة ٥٥ | الموسم 1
14:00 | 2022-10-24
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٤ تشرين الأول ٢٠٢٢ | 2022
12:45 | 2022-10-24
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٤ تشرين الأول ٢٠٢٢ | 2022
12:45 | 2022-10-24
خط أحمر
في كربلاء سرقَهم … وقتل امه واخوته - الحلقة ٥٩ | ٢٠٢٢
14:40 | 2022-10-23
خط أحمر
في كربلاء سرقَهم … وقتل امه واخوته - الحلقة ٥٩ | ٢٠٢٢
14:40 | 2022-10-23
رحال
الحجاج الايزيديون في عيد الجماعية - الحلقة ٢٥ | الموسم 3
14:50 | 2022-10-22
رحال
الحجاج الايزيديون في عيد الجماعية - الحلقة ٢٥ | الموسم 3
14:50 | 2022-10-22
اسرار الفلك
من ٢٢ الى ٢٨ تشرين الأول ٢٠٢٢ | 2022
03:00 | 2022-10-22
اسرار الفلك
من ٢٢ الى ٢٨ تشرين الأول ٢٠٢٢ | 2022
03:00 | 2022-10-22
الأكثر مشاهدة
52 دقيقة
اكتشاف ورعاية المواهب في المدارس الرياضية العراقية - حلقة ٣٣ | الموسم 1
14:50 | 2022-10-25
52 دقيقة
اكتشاف ورعاية المواهب في المدارس الرياضية العراقية - حلقة ٣٣ | الموسم 1
14:50 | 2022-10-25
عشرين
في ذكراها الثالثة ..ثورة تشرين شغف الاصلاح يصطدم بجدار الفساد - حلقة ٤٩ | 2022
14:00 | 2022-10-25
عشرين
في ذكراها الثالثة ..ثورة تشرين شغف الاصلاح يصطدم بجدار الفساد - حلقة ٤٩ | 2022
14:00 | 2022-10-25
Morning Live
حماية الحيوانات الاليفه - الحلقة ١٥١ | 2022
05:00 | 2022-10-25
Morning Live
حماية الحيوانات الاليفه - الحلقة ١٥١ | 2022
05:00 | 2022-10-25
ناس وناس
وقفة احتجاجية للموظفين العلوميين أمام وزارة المالية - الحلقة ٣٢٢ | الموسم 5
04:00 | 2022-10-25
ناس وناس
وقفة احتجاجية للموظفين العلوميين أمام وزارة المالية - الحلقة ٣٢٢ | الموسم 5
04:00 | 2022-10-25
Celebrity
الفنان القدير زهير محمد رشيد - حلقة ٢٦
14:50 | 2022-10-24
Celebrity
الفنان القدير زهير محمد رشيد - حلقة ٢٦
14:50 | 2022-10-24
بالمختزل
الإطار ينشغل بالمغانم .. والنفط تجر نار الخلاف إلى المالية - حلقة ٥٥ | الموسم 1
14:00 | 2022-10-24
بالمختزل
الإطار ينشغل بالمغانم .. والنفط تجر نار الخلاف إلى المالية - حلقة ٥٥ | الموسم 1
14:00 | 2022-10-24
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٤ تشرين الأول ٢٠٢٢ | 2022
12:45 | 2022-10-24
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٤ تشرين الأول ٢٠٢٢ | 2022
12:45 | 2022-10-24
خط أحمر
في كربلاء سرقَهم … وقتل امه واخوته - الحلقة ٥٩ | ٢٠٢٢
14:40 | 2022-10-23
خط أحمر
في كربلاء سرقَهم … وقتل امه واخوته - الحلقة ٥٩ | ٢٠٢٢
14:40 | 2022-10-23
رحال
الحجاج الايزيديون في عيد الجماعية - الحلقة ٢٥ | الموسم 3
14:50 | 2022-10-22
رحال
الحجاج الايزيديون في عيد الجماعية - الحلقة ٢٥ | الموسم 3
14:50 | 2022-10-22
اسرار الفلك
من ٢٢ الى ٢٨ تشرين الأول ٢٠٢٢ | 2022
03:00 | 2022-10-22
اسرار الفلك
من ٢٢ الى ٢٨ تشرين الأول ٢٠٢٢ | 2022
03:00 | 2022-10-22
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
اعلان
إستفتاء
هل ينجح الإطار التنسيقي بتشكيل حكومة بعد اعتزال الصدر؟
نعم
نعم
كلا
كلا
حل البرلمان هو الأمثل
حل البرلمان هو الأمثل
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
رمضان 2022
لقطات
السومرية نيوز
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.