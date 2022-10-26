السومرية نيوز – دوليات

أكد وزير المالية السعودي محمد الجدعان، اليوم الأربعاء، أن المملكة تعمل مع الشركاء على تقديم الدعم للدول التي تتعرض لأزمات في المنطقة.



وقال الوزير السعودي في حديثه خلال مؤتمر مبادرة الاستثمار في الرياض، إن الأشهر الستة المقبلة وربما السنوات الست ستكون "جيدة جدا" لدول الخليج العربية لكنها ستكون "صعبة جدا" على منطقة الشرق الأوسط".

وأضاف، أن "الأشهر الستة المقبلة ستكون صعبة على النطاق العالمي، وأن دور المملكة العربية السعودية هو مساعدة المنطقة".

وأوضح أن "المملكة أرسلت مساعدات تشمل مواد غذائية وموارد للطاقة إلى دول منخفضة الدخل وغيرها".

وبشأن التحول في مجال الطاقة، قال الجدعان، إن "التحول في مجال الطاقة بعيدًا عن الاعتماد على الوقود الأحفوري سيستغرق سنوات ربما تصل إلى 30 عامًا".