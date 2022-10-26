تحذير شديد لكوريا الشمالية: التجربة النووية ستقابل برد "غير مسبوق"

وتعتقد واشنطن وحلفاؤها أن كوريا الشمالية يمكن أن تكون على وشك استئناف اختبار القنابل النووية لأول مرة منذ عام 2017، حسب "رويترز".وقال مساعدو وزراء خارجية تلك الدول عقب محادثات في طوكيو إنهم سيعززون تدابير الردع في المنطقة، وفقا لـ"فرانس برس".وقال مساعد وزير خارجية كوريا الجنوبية، تشو هيون دونغ، "اتفقنا على تعزيز التعاون... كي يمكن أن توقف كوريا الشمالية أنشطتها غير الشرعية والعودة إلى محادثات نزع السلاح النووي".وأكد للصحفيين أن "الدول الثلاث اتفقت على الحاجة لرد قوي غير مسبوق في حال مضت كوريا الشمالية بتجربتها النووية السابعة".ولأول مرة منذ أن بدأت كوريا الشمالية اختبارات الأسلحة النووية في عام 2006، استخدمت الصين وروسيا حق النقض (الفيتو) هذا العام لإجهاض مسعى قادته الولايات المتحدة لفرض عقوبات إضافية من مجلس الأمن، وفقا لـ"رويترز".وكثيرا ما حذرت سيول وواشنطن من أن بيونغ يانغ قد تكون تقترب من اختبار قنبلة ذرية للمرة الأولى منذ 2017، عقب عدد من تجارب إطلاق الصواريخ البالستية.وتجري كوريا الشمالية اختبارات الأسلحة بوتيرة غير مسبوقة هذا العام، إذ أطلقت أكثر من 20 صاروخا باليستيا.وحلق أحد تلك الصواريخ فوق اليابان الشهر الماضي، وقالت كوريا الشمالية من ناحية أخرى إنها أجرت تجارب نووية تكتيكية، حسب "فرانس برس".وقالت مساعدة وزير الخارجية الأميركي، ويندي شيرمان "هذا السلوك متهور ويزعزع الاستقرار بشكل كبير"، وحضت كوريا الشمالية على "الامتناع عن القيام بمزيد من الاستفزازات".الشهر الماضي أعلن الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، أن وضع بلاده كقوة نووية "لا رجعة فيه"، واضعا حدا لمفاوضات بشأن برامجه التسلحية المحظورة.وقال نائب وزير الخارجية الياباني، تاكيو موري، إن تكثيف كوريا الشمالية "أنشطتها النووية والصاروخية ... يمثل تحديا واضحا وخطيرا للمجتمع الدولي".وأضاف، "اتفقنا على تعزيز الردع في منطقتنا بهدف نزع السلاح النووي لكوريا الشمالية".وقال المسؤولون الثلاثة إنهم ناقشوا أيضا مسائل عدة من بينها الحرب في أوكرانيا والصين وتايوان.لكن موري وتشو قالا إن "المحادثات لم تتطرق للعلاقات الثنائية بين اليابان وكوريا الجنوبية"، والتي تشهد توترا منذ فترة، حسب "فرانس برس".