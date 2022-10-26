إيران:‌ نستعد لإيفاد 5 ملايين زائر الى العراق خلال الزيارة الاربعينية المقبلة

السومرية نيوز – دوليات

أكد وزير الداخلية الايراني احمد وحيدي، ضرورة التخطيط لإيفاد 5 ملايين زائر الى مراسم اربعينية الامام الحسين (ع) في العام المقبل، وتوفير الامكانات اللازمة لاستقبال هذا الحشد الكبير من الزوار الى العتبات المقدسة في العراق.

وقال وحيدي كلمته التي القاها أمام الاجتماع الـ 103 للجنة الاربعين المركزية، أن "كل الاجهزة المعنية بهذا الخصوص دخلت مراسم اربعين العام الجاري بكل قواها".

وأشاد وحيدي بجهود العاملين في هذه الملحمة الثقافية العظيمة، مبينا أن "العمل جار على قدم وساق للتخطيط لمراسم اربعين العام المقبل لإقامة هذه المراسم بالشكل الذي يليق بها".

وذكر وزير الايراني: "لقد دخل هذا العام أكثر من 3 ملايين و500 ألف زائر الى الاراضي العراقية، ويجب أن نخطط لزيارة حوالي 5 ملايين زائر في العام القادم".

وأكد أن "الجهات المعنية الايرانية ستجري محادثات مع الحكومة العراقية الجديدة لتحديث الاتفاقيات بين البلدين من أجل رفاهية وراحة الزوار".