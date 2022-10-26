روسيا تحتج على عدم دعوتها لاجتماع مكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل

ونقلت وكالة "نوفوستي" عن المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا قولها: "روسيا تعرب عن احتجاجها الشديد على سحب إيطاليا دعوتها السابقة لحضور اجتماع مجموعة خبراء مبادرة مكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل حول القضايا التشغيلية الذي يبدأ في 26 تشرين الاول في روما".واضافت: "نشعر بالغضب من واقعة سحب إيطاليا الدعوة التي وجهت سابقا إلى روسيا لحضور اجتماع فريق الخبراء المعني بالمسائل التشغيلية لمبادرة مكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل الذي يبدأ في 26 تشرين الاول في روما. نحن نعبر عن احتجاجنا الشديد".واوضحت المتحدثة باسم الخارجية الروسية إن "روسيا تنأى بنفسها تماما وبشكل كامل عن أي تفاهمات واتفاقات يمكن أن تتوصل إليها الدول المشاركة في حدث روما".وشددت زاخاروفا على إن "إيطاليا انتهكت بشكل صارخ صلاحياتها الرئاسية بإبعاد الخبراء الروس عن المشاركة في اجتماع بشأن القضايا التشغيلية لمبادرة مكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل، مشيرة إلى أن الجانب الروسي يعتبر تحرك روما غير ودي".