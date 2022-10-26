قمة أرمينية أذرية روسية في سوتشي الأسبوع المقبل

وقال باشينيان، وفق وكالات روسية، إن "هناك دعوة من قبل الرئيس الروسي لعقد لقاء ثلاثي الأطراف في سوتشي في 31 تشرين الأول/أكتوبر، أكدت مشاركتي".وأضاف أنه "لا يعرف ما إذا كان الجانب الأذري قد أكد حضوره أيضًا".وأوضح أن المسؤولين الثلاثة سيبحثون في الدرجة الأولى مسائل مرتبطة بـ"الاستقرار والأمن" في إقليم ناغورني قره باغ الانفصالي ذي الغالبية الأرمينية.من جهته، لم يؤكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف ولم ينف الأربعاء انعقاد هذه القمة الأسبوع المقبل.وقال للصحفيين "هناك تحضيرات للقاء ثلاثي مماثل، سيتم، لكننا سنبلغكم لاحقا المكان والموعد".