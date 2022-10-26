عشرات القتلى والجرحى في هجوم مسلح على مرقد ديني في إيران

ذكرت وسائل اعلام إيرانية، اليوم الأربعاء، عن مقتل 20 شخصا على الأقل، وأصابة العشرات، في هجوم إرهابي استهدف مرقد شاهجراغ في مقاطعة شيراز بمحافظة فارس، جنوب البلاد.

وقالت وسائل الاعلام ان "ثلاثة مسلحين دخلوا باحة ضريح شاهجراغ في شيراز وأطلقوا النار على الزوار".



وأضافت أنه "قد تم إلقاء القبض على اثنين من المهاجمين وتتواصل الجهود لاعتقال المسلح الثالث".



وأشارت الوسائل الى ان "الهجوم الإرهابي خلف 20 قتيلا على الأقل وقرابة 20 مصابا، موضحة إلى أن من بين الضحايا امرأة وطفلان".