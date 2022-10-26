روسيا ترد على قرار بولندا بشأن وصف سلطاتها بـ" نظاماً ارهابياً "

ونقلت وكالة "نوفوستي" عن تشيجوف قوله: "من الواضح أن هذا لن يحسن العلاقات الروسية البولندية، التي هي بالأصل في مستوى منخفض للغاية".وأشار إلى أن "الدول التي أصبح فيها النظام الإرهابي سياسة دولة، معروفة بالنسبة لروسيا، وأكبر مثال على ذلك أوكرانيا".وتبنى مجلس الشيوخ بالبرلمان البولندي اليوم قرارا يصنف السلطات الروسية "نظاما إرهابيا"، بتشريع غير ملزم يحمل طابعا استعراضيا، في إطار حملة وارسو وحلفائها اليائسة للنيل من روسيا وسمعتها.