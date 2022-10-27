تحذير أمريكي من وقوع هجوم "ارهابي" محتمل في جنوب أفريقيا

وقالت السفارة عبر صفحاتها في مواقع التواصل الاجتماعي "تلقت الحكومة الأميركية معلومات تشير إلى أن إرهابيين قد يخططون لتنفيذ هجوم يستهدف تجمعات كبيرة في محيط ساندتون"، وهي ضاحية ثرية شمال وسط المدينة التاريخي.وأضافت "لا توجد معلومات أخرى بشأن توقيت أو طريقة أو هدف هذا الهجوم المحتمل"، لافتة إلى أنها نصحت موظفي السفارة بتجنب التجمعات في المنطقة في نهاية الأسبوع.وقال المتحدث باسم السفارة ديفيد فيلدمان "ليس لدينا ما نضيفه على ما يرد في التحذير".