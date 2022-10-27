الإمارات تدين الهجوم على مرقد ديني في إيران

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، في بيان، أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال "الإجرامية"، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار، وتتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية.وأعربت، عن خالص تعازيها ومواساتها لحكومة إيران وشعبها الجار، ولأهالي وذوي ضحايا هذه "الجريمة النكراء"، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.وقتل 15 شخصا على الأقل وأصيب آخرون الأربعاء في هجوم "إرهابي" مسلح استهدف مرقدا دينيا في مدينة شيراز بجنوب إيران، تبناه تنظيم "داعش.