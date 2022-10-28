الولايات المتحدة تفرض عقوبات جديدة على إيران

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية، في بيان إن "العقوبات الجديدة المتعلقة بإيران شملت منظمة "خرداد 15"، التي حرضت على اغتيال الكاتب البريطاني سلمان رشدي.وكان مسؤولون أمريكيون أكدوا أن "وشانطن بصدد فرض عقوبات على إيران تستهدف تقييد وصول تلك الكيانات والمنظمات إلى النظام المالي العالمي".وتؤكد الولايات المتحدة أن "تلك الكيانات كان عاملا محفزا على مثل هذا الهجوم الذي حدث بالفعل".