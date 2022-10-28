الحرائق تحول غابات اسبانيا الى وقود جاف

وذكرت وسائل اعلام اسبانية ان "العشرات من حرائق الغابات اشتعلت في شمال إسبانيا بعد أن أدى ارتفاع الحرارة إلى مستويات غير مسبوقة بلغت 30 درجة مئوية في بعض المناطق إلى جفاف النباتات الخضراء وتحولها إلى وقود جاف".ويكافح رجال الإطفاء العشرات من حرائق غابات في جميع أنحاء شمال البلاد، في وقت تتصاعد فيه المخاوف من تغير أنماط الطقس في أوروبا.وتم إخلاء 8 قرى في بيرانجو نتيجة الحرائق في فيزكايا، بينما قيل إن اثنتين في لا أربوليدا دي أورتويلا خرجتا عن السيطرة.وفي إقليم الباسك ومنطقتي أستورياس وكانتابريا، تم الإبلاغ عن 40 حريقا، بحسب وكالات الطوارئ الإقليمية.وتنبأت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية في إسبانيا، بأن هذا الشهر قد يكون شهر أكتوبر/ تشرين الأول الأعلى حرارة منذ بدء التسجيل، وقالت إن كل يوم من الشهر، عدا أول أيامه، كان أعلى حرارة من درجة الحرارة الطبيعية المشهودة في هذا الوقت من العام.وضربت موجات من الحر الشديد وصلت درجات الحرارة فيها لأكثر من 40 درجة مئوية جنوب أوروبا خلال الصيف. وتشير الإحصاءات الصادرة عن الحكومة إلى أن هذا العام كان أسوأ عام حدثت فيه حرائق غابات في إسبانيا، حيث دمرت الحرائق 260 ألف هكتار.