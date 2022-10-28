ماسك يكشف عن إجراء جديد يخص منصة "تويتر"

وأعلن اليوم الجمعة ماسك، الذي استحوذ مؤخرا على الشبكة الاجتماعية أنه سيظهر مجلس إشراف على المحتوى لمنصة تويتر، والذي سيتولى تنسيق المحتوى.وكتب رجل الأعمال على صفحته "تويتر": "سيشكل تويتر مجلس إدارة المحتوى مع مجموعة متنوعة من الآراء، وحتى انعقاد هذا المجلس، لن يتم اتخاذ قرارات رئيسية بشأن المحتوى أو استعادة الحسابات المحظورة".وكتب ماسك سابقا أن "تويتر" يجب أن يكون صادقا لأكبر عدد من الأشخاص ذوي المعتقدات المتنوعة، كما علق رجل الأعمال على شراء الشركة يوم الخميس بعبارة "طائر طليق".