مواجهات عنيفة جنوب الأقصى.. والنيران تلتهم مركبات المستوطنين

وأفادت مصادر محلية فلسطينية، بأن مجموعة من الشبان قاموا بإحراق مركبات المستوطنين خلال مواجهات اندلعت بينهم وبين جنود الاحتلال في حي بئر أيوب في سلوان فجر اليوم.واندلعت الليلة الماضية، مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم شعفاط شمال شرق القدس المحتلة.وأفادت مصادر محلية بأن "القوات الإسرائيلية اقتحمت مخيم شعفاط، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع المواطنين، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز السام المسيل للدموع، والصوت، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات".