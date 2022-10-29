إيران: أطلقنا "طلقة الرحمة" على هيبة أمريكا

السومرية نيوز – متابعة



أكد القائد العام للحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي، اليوم السبت، أن المؤامرة التي نشهدها في أرضنا هي نتيجة وحصيلة "تعاقد السياسات الأميركية والبريطانية والسعودية ومعهم الكيان الصهيوني".







وقال سلامي خلال مراسم تشييع ضحايا الهجوم في مدينة شيراز، ان "الشعب الايراني اكد ان الثورة الاسلامية لن تتزعزع ولن تتصدع بمحاولات بعض المغفلين".



وأشار إلى أن "الشعب الإيراني الذي أسقط عرش الشاه وبسيطرته على وكر التجسس اطلق طلقة الرحمة على هيبة اميركا".