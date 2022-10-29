مساعدات دولية كبيرة للسيطرة على الكوليرا في سوريا

وقالت وزارة الخارجية البريطانية في بيان، إن المملكة المتحدة ستقدم مليون جنيه استرليني (ما يعادل مليونين و322 ألف دولار) لمنظمة اليونيسف، لمواجهة الكوليرا في أنحاء سوريا.الخارجية البريطانية بيّنت أن هذه المساعدة من شأنها أن تدعم جهود اليونيسف في مواجهة الكوليرا، من خلال إنشاء مراكز لتقديم العلاج وتوفير الأدوية وتوعية السوريين لمنع تفشي المرض.مستشار رئيس الوزراء البريطاني، طارق أحمد، أعرب عن قلق بلاده العميق من "تفشي مرض الكوليرا في أنحاء سوريا، للمرة الأولى منذ 10 سنوات"، مشيراً إلى المخاوف من إزدياد حالات سوء التغذية وصعوبة الحصول على المياه النظيفة.وأضاف أن بريطانيا ستواصل العمل مع شركائها الدوليين من أجل ضمان "الاستجابة المشتركة لمواجهة الأزمات" في سوريا.منظمة اليونيسف، كانت قد أعلنت في تقرير يوم (20 تشرين الأول 2022)، أن 26% من المصابين بالكوليرا في سوريا هم أطفال دون الخامسة، محذرةَ من أن حالات الإصابة في تزايد.بحسب منظمة الصحة العالمية، أودى الكوليرا بحياة 75 شخصاً في سوريا للفترة من 25 آب إلى منتصف تشرين الأول 2022، فيما بلغ عدد المصابين أكثر من 20 ألفاً.المنظمة حذرت من أن خطر انتشار الكوليرا في سوريا "مرتفع للغاية".بدورها دعت وزارة الصحة السورية المواطنين إلى ضرورة اتباع إجراءات الصحة العامة، وشرب المياه من مصدر آمن وطلب المشورة الطبية المبكرة في حال الاشتباه بالإصابة.ويظهر الكوليرا عادة في مناطق سكنية تعاني شحاً في مياه الشرب أو تنعدم فيها شبكات الصرف الصحي، وغالباً ما يكون سببه تناول أطعمة أو مياه ملوثة، ويؤدي إلى الإصابة بإسهال وتقيؤ .