فيضانات الفلبين تواصل حصد الأرواح.. حصيلة وفيات جديدة

وقال المجلس الوطني الفلبيني، حسبما نقلت عنه الوكالة الفلبينية الرسمية، إن "عدد الوفيات التي تم التحقق منها بلغت الآن 45 حالة".وأضاف البيان أن "عدد المفقودين في أعقاب الإعصار المداري الذي ضرب البلاد بلغ 18 حالة".وفي سياق متصل، أعلنت الشرطة الوطنية الفلبينية أنها ستواصل عمليات الاستجابة للكوارث في المناطق المتضررة من العاصفة الاستوائية الشديدة "باينغ"، في معظم أنحاء البلاد.ونبّه المقر الوطني للشرطة الوطنية الفلبينية جميع المكاتب الإقليمية للشرطة من خلال قيادات شرطة المنطقة لإبقاء جميع الطرق السريعة والشوارع الرئيسية خالية من الحطام والمخاطر للمرور دون عوائق لمركبات الطوارئ والموظفين والمعدات وإمدادات الإغاثة والبضائع التجارية.وجرى تنبيه موارد وموظفي وحدات الدعم الوطنية القادرة على البحث والإنقاذ إلى زيادة مكاتب الشرطة الإقليمية المتضررة لعمليات الاستجابة بالتنسيق مع مكاتب إدارة الحد من مخاطر الكوارث المحلية، ووحدات الحكومة المحلية، والوكالات الحكومية الأخرى.