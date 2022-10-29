الحرس الإيراني يحذر المحتجين في إيران

حذر قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي المتظاهرين من أن يوم السبت سيكون آخر يوم يخرجون فيه إلى الشوارع.

وقال سلامي “لا تخرجوا إلى الشوارع. اليوم هو آخر أيام الشغب".



وتشهد إيران احتجاجات منذ وفاة الشابة الكردية مهسا أميني البالغة من العمر 22 عاما في أثناء احتجاز شرطة الأخلاق لها الشهر الماضي.

