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دولة عربية تعفي المقيمين في دول الخليج من تأشيرة الدخول
دوليات
2022-10-29 | 12:19
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
السومرية نيوز
969 مشاهدة
أعلنت متحدثة باسم مطارات سلطنة عمان، اليوم السبت، عن صدور تعميم إلى مطارات السلطنة يقضي بالسماح لجميع المقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي بدخول البلاد لجميع المهن التجارية دون تأشيرة مسبقة.
وأوضحت المتحدثة أنه "يمكن الحصول على التأشيرة في المطارات ودفع رسومها عند الوصول".
وبحسب موقع "أريبيان بزنس"، "جاء في التعميم بناء على التوجيهات التي تلقتها مطارات عمان من المديرية العامة للجوازات والإقامة بخصوص تأشيرة المقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي".
يذكر أن سلطنة عمان أعلنت أيضا عن فتح باب التقدم للتأشيرة لمشجعي كأس العالم ببطاقة هيا للسفر إلى قطر، وستكون تأشيرة كأس العالم صالحة لمدة 60 يوما.
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