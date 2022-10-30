جريمة غير واضحة.. إصابة 3 أشخاص إثر تعرض ناري في المانيا

وقال متحدث باسم الشرطة إن الجاني لايزال طليقاً.وجرى نقل المصابين وهم امرأة ورجلان، إلى المستشفى. وبحسب المتحدث فإن دوافع الجريمة لا تزال غير واضحة.وتم إغلاق فرع سلسلة مطاعم الوجبات السريعة، والذي عادة ما يكون مفتوحاً على مدار الساعة، وتم فرض طوق أمني بالمنطقة للتحقيق في الحادث.