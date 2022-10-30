أميركا توجه دعوة لروسيا بشأن "صفقة الحبوب"

وجاء في بيان صدر عن بلينكن: "ندعو الحكومة الروسية لاستئناف المشاركة في المبادرة والعمل وفق الاتفاقية"، معربا عن اسف "الولايات المتحدة من تعليق روسيا مشاركتها في أعمال مبادرة الحبوب بوساطة الأمم المتحدة في البحر الأسود".كما دعا الطرفين إلى التمسك بمبادئ صفقة الحبوب، مشيرا إلى أنها سمحت بتوزيع أكثر من 9 ملايين طن من الغذاء في جميع أنحاء العالم، وتخفيض أسعار الغذاء. واتهم بلينكن روسيا في الوقت ذاته بأنها "تستخدم الغذاء كأسلحة".من جانبه أعلن السفير الروسي لدى واشنطن، أناتولي أنتونوف، أن موسكو علقت مشاركتها في صفقة الغذاء بسبب الأعمال الطائشة للسلطات الأوكرانية.