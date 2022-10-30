كوريا الجنوبية تسجل أقوى زلزال خلال عام 2022

وذكرت الوكالة أن الزلزال وقع على عمق 12 كيلومتراً وعلى بعد 11 كيلومتراً شمال شرق بلدة جواسان بإقليم تشونج تشيونج الشمالي عند الساعة 8:27:49 صباحاً بالتوقيت المحلي.وأعلنت الأرصاد الجوية في البداية عن وقوع زلزال بقوة 4.3 درجات، غير أنها عدلت القوة إلى 4.1 درجات لاحقاً.ويمثل هذا أقوى زلزال يضرب شبه الجزيرة الكورية هذا العام، وهو الزلزال الثامن والثلاثون من حيث القوة على الإطلاق في البلاد.