موسكو تبدي موقفها الأول من اتهام واشنطن بشأن "تصدير الحبوب"

وقال سفير روسيا في واشنطن، إن تعليق العمل باتفاق تصدير الحبوب سببه الأعمال غير المسؤولة لأوكرانيا.كانت روسيا قد أبلغت الأمم المتحدة رسمياً بتعليق مشاركتها في اتفاق تصدير الحبوب الموقع في أسطنبول في يوليو/تموز الماضي. بعد الهجمات على سفنها في شبه جزيرة القرم، وفقاً لروسيا.وأفاد نائب المندوب الروسي الدائم في الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي اليوم سبت بأن بلاده أبلغت المنظمة الدولية رسمياً بتعليق مشاركتها في تنفيذ اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود من موانئ أوكرانيا، وطلبت عقد جلسة لمجلس الأمن الدولي بعد غد الاثنين لمناقشة هجوم تسبب في تعليق مشاركتها في الاتفاق.بدورها، أكدت الخارجية الروسية تعليق المشاركة في الاتفاق إلى أجل غير مسمى، مشيرة إلى أنه لا يمكن ضمان أمن السفن في البحر الأسود بسبب هجمات أوكرانيا.