كم جنى الملك تشارلز من بيع خيول الملكة اليزابيث الثانية؟

وأكدت صحيفة "دايلي ميل" أن تشارلز قد باع 14 حصاناً أي أكثر من ثلث خيول الملكة إليزابيث التي ورثها بعد وفاتها، ضمن مبيعات Tattersalls المزارع الرئيسية لخيول السباق في المملكة المتحدة وايرلندا.وأشارت الى أن المبيعات تراوحت من 300 ألف جنيه إسترليني لحصان Just Fine إلى 40 ألفا لحصان Colt Tack البالغ من العمر ثلاث سنوات، وكان قد تم بيع حصان Love Affairs بمبلغ 38 ألف جنيه إسترليني قبل يومين من وفاة الملكة.وأوضحت الصحيفة أن ما قام به الملك ليس بالأمر الغريب بل عادة ما كانت الملكة تبيع سبعة خيول سنويا، ولكن يمثل بيع الخيول هذه المرة زيادة مضاعفة في المبيعات، وهو ما أحدث ضجة كبيرة في بريطانيا.إلى ذلك، نفى المتحدث باسم Tattersall، جيمي جورج أن يكون بيع 14 حصانا شيئا خارجا عن المألوف، وقال إنه "كانت لدى الملكة خيول خاصة بها تقوم بتربيتها وبيعها، لا يمكن الاحتفاظ بها جميعها"، نافيا أن يعني بيع هذه الخيول نهاية علاقة العائلة المالكة بالخيول.