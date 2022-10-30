الرئيس اللبناني يعلن توقيع مرسوم استقالة حكومة نجيب ميقاتي

وفي كلمة له أمام مؤيديه، قال الرئيس ميشال عون بعد خروجه من القصر الجمهوري قبل يوم من إنتهاء ولايته: "اليوم صباحا وقعت مرسوم استقالة الحكومة".وأضاف متوجها لأنصاره: "أرى اليوم فيكم رجال مقاومة لم يخافوا من البندقية، ولا الحبس، ولا العصا"، متابعا: "اليوم نعود إلى الوطن الذي دفعنا ثمنه دمنا".وأكمل عون: "كل الجرائم المالية مرتكبة من قبل حاكم المركزي، ولم نستطع إيصاله للمحاكمة من حليفه وشريكه، والبلد يحتاج للإصلاح والتخلص من النافذين الذين شلوا القضاء وأوقفوا التحقيقات بانفجار المرفأ"، مضيفا: "عطلوا التحقيق في تفجير المرفأ لأن رئيس مجلس القضاء الأعلى لا يريد التعيينات التي توصلنا إلى الحقيقة".واستطرد: "اجتمعنا اليوم لنلتقي بكم.."اشتقنالكم"، وهم يحاربوننا لان هناك تحقيق يودي بهم الى المحاكم".وأردف: "ترسيم الحدود سيسمح لنا باستخراج ثروتنا الوطنية من النفط والغاز التي ستعطينا الرأسمال الكافي لإنقاذ البلاد".