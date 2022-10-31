حصيلة جديدة.. عاصفة "نالغي" تؤدي لمقتل 98 شخصاً في الفلبين

ولقي معظم هؤلاء حتفهم في انهيارات أرضية وفيضانات الجمعة في جزيرة مينداناو الواقعة في جنوب الأرخبيل بعد هطول أمطار غزيرة.وضربت العاصفة جزيرة لوزون الرئيسية ليل السبت الأحد فجرفت كل شيء في طريقها وتسببت في انقطاع التيار الكهربائي. وعانت مانيلا والمدن المجاورة جراء الفيضانات. ثم انحسرت نالغي بعد ظهر الأحد نحو بحر الصين الجنوبي.تشهد الفيليبين ما معدله 20 إعصارا وعاصفة سنويا تودي بسكان وتؤدي الى نفوق الماشية وتدمر في طريقها مزارع ومنازل وطرقا وجسورا، غير أنها نادرا ما تضرب الجنوب