إيران توجه تحذيراً الى المانيا بشأن الحرس الثوري

وفي مؤتمره الصحفي الاسبوعي اشار المتحدث باسم الخارجية الى تصريحات وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، والتي قالت امس الأحد، إن ألمانيا والاتحاد الأوروبي يدرسان إدراج الحرس الثوري في قوائم الإرهاب، قائلا : نحث ألمانيا على عدم التضحية بالمصالح بين طهران وبرلين لأهداف سياسية قصيرة المدى.وتابع كنعاني: أن أي خطوة ألمانية لوضع الحرس الثوري على قائمة الإرهاب ستكون غير قانونية وغير بناءة.