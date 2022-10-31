إيران.. محاكمات علنية لألف متظاهر

وأوردت وكالة تسنيم شبه الرسمية للأنباء، نقلا عن رئيس السلطة القضائية في العاصمة الإيرانية طهران قوله، الاثنين، إن نحو ألف شخص وجهت إليهم تهم ارتكاب أعمال شغب وإنهم سيحاكمون علنا هذا الأسبوع.وتشهد إيران احتجاجات منذ وفاة الشابة الكردية مهسا أميني البالغة من العمر 22 عاما في الحجز لدى شرطة الأخلاق في الشهر الماضي، مما أثار أحد أجرأ التحديات للقيادة الدينية منذ ثورة 1979.