نهاية العام الحالي.. البحرين تتحدث عن اتفاقية للتجارة مع اسرائيل

وجاءت المقابلة على هامش زيارة يقوم بها الوزير البحريني هذه الأيام على رأس وفد من رجال الأعمال إلى إسرائيل.وتمنى الوزير البحريني أن "تكون الاتفاقية بداية لازدهار التجارة بين إسرائيل والبحرين، واعتبر أن تلك الاتفاقية ستشكل بداية للعلاقات الاقتصادية بين البلدين".يذكر أن "إسرائيل قامت بتطبيع العلاقات الدبلوماسية مع البحرين والإمارات قبل عامين برعاية أمريكية".وفي ايار الماضي، أبرمت إسرائيل اتفاقية تجارة حرة مع الإمارات، وهي الأولى لها مع دولة عربية، ويقدر المسؤولون أنها ستزيد التجارة بين الجانبين من 1.2 مليار دولار إلى 10 مليارات دولار في فترة زمنية مدتها 5 سنوات.