"حرب نفوذ" بين داعش والقاعدة في دولة أفريقية

تصاعدت حرب النفوذ بين فرعي تنظيمي "داعش والقاعدة" بولاية ميناكا شمالي مالي، وسط غياب قوات الجيش في المنطقة التي أصبحت تحت نفوذ "الجماعات الإرهابية".



وشهدت عدة مناطق من ولاية ميناكا، اشتباكات عنيفة بين تنظيم "داعش الصحراء الكبرى" وجماعة "نصرة الإسلام والمسلمين" الموالية للقاعدة، مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى من الجانبين.



وذكرت مصادر أزوادية بحسب "سكاي نيوز عربية"، أنه "وقعت الاشتباكات في مناطق أغزراغن وأضربنوكار وتاملت وإنسنانن، بولاية ميناكا".

وأضافت أن "تنظيم داعش أعلن قتل 40 من عناصر جماعة "نصرة الإسلام والمسلمين" خلال اشتباك في بلدة أغزراغن، في المنطقة الوقعة تحت نفوذ التنظيم الإرهابي منذ مايو الماضي، والاستيلاء على أسلحة من جماعة النصرة".

وتابعت "وقعت اشتباكات عنيفة وقعت جنوب غربي منطقة إنسنانن، انتهت بانسحاب داعش من المنطقة، ودخول عناصر جماعة النصرة إلى منطقة أضرنبوكار، التي تقع تحت سيطرة داعش منذ مارس".

ويوضح العضو المؤسس في "الحركة الوطنية لتحرير أزواد" بكاي أغ حمد، أسباب الصراع وحرب النفوذ بين داعش وجماعة النصرة، بالقول "منطقة ميناكا تعد هدفا استراتيجيا وقاعدة لتنظيم داعش في مالي ومنطقة الساحل، لتأسيس ولايته".

ويضيف "تكررت الهجمات الإرهابية للتنظيم خلال الأشهر الأخيرة، وفي مارس الماضي شهدت المنطقة "مذبحة" نفذها التنظيم الإرهابي، راح ضحيتها أكثر من 200 شخص معظمهم من المدنيين، بالإضافة إلى المفقودين، إلى جانب نزوح عدد كبير من الأهالي".

ولفت الى أنه "في مايو وسبتمبر شهدا اشتباكات واسعة بين داعش والنصرة، مما أدى إلى تعزيز وجود داعش في ولاية ميناكا"، مضيفاً "داعش سيطر على مناطق حدودية بين النيجر ومالي، مما ساهم في دعم عناصره بالسلاح والتمويل".

وتابع "يستهدف داعش الإبقاء على نفوذه في ميناكا، لأنها تحتوي على المواد الخام، التي يأتي على رأسها تعدين الذهب، وأيضا لتميز موقعها الجغرافي بالقرب من الحدود النيجرية، وليستولي على مئات المواشي ومراعيها في مناطق سيطرته"، مؤكداً أن "هجمات داعش على المنطقة تزايدت منذ إعلان فرنسا نهاية عملياتها في مالي".